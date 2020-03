Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Junges Mädchen körperlich angegangen

Baden-Baden (ots)

Am vergangenen Freitag, gegen 13.15 Uhr, kam es in einem Bus der Verkehrsbetriebe, welcher von Lichtental in Richtung Fremersbergstraße fuhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 10-jährigen Mädchen und einem vermeintlich 15-16 Jahre altem Jugendlichen. Da der Busfahrer verkehrsbedingt plötzlich abbremsen musste, verlor die 10-Jährige den Halt und stand dem Tatverdächtigen unabsichtlich auf den Fuß. Dieser war hierdurch so erbost, dass er das junge Mädchen im Nacken packte und verbal beleidigte. Die Beamten des Polizeiposten Baden-Baden Mitte haben die Ermittlungen aufgenommen und sind auf der Suche nach Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und erbeten Hinweise unter der Telefonnummer 07221 32172.

/vd

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell