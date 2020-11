Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Leicht verletzte Radfahrerin nach Verkehrsunfall gesucht

BruchsalBruchsal (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 11.15 Uhr in Bruchsal auf der Durlacher-/Kreuzung Salinenstraße bittet das Polizeirevier Bruchsal die an dem Unfall beteiligte Radfahrerin oder weitere Zeugen, sich unter Telefon 07251 7260 zu melden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge wollte eine 61-jährige Pkw-Fahrerin die radelnde Frau auf der Durlacher Straße überholen. Die Zweiradfahrerin streckte unterdessen ihren Arm aus, um ihren Abbiegevorhaben nach links in die Salinenstraße anzuzeigen. Dabei wurde die Frau vom Pkw gestreift und leicht verletzt. Das Angebot der Autofahrerin, sie nach Hause zu bringen, schlug die Leichtverletzte aber aus.

Da erst später an dem Pkw ein Schaden festgestellt und Anzeige erstattet wurde, bittet die Polizei nun um Meldung der noch unbekannten dunkelhaarigen Radfahrerin, die auf ein Alter von etwa 40 bis 50 Jahren geschätzt wird und in der Kasernenstraße in Bruchsal wohnen soll.

Ralf Minet, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell