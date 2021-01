Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Roller entwendet

Uslar (ots)

USLAR (zi.) Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 26.01.21, 12:00 Uhr, bis zum 27.01.21, gegen 13:00 Uhr, einen verschlossenen, nicht funktionsfähigen Roller, der in einer Garage im Schützenweg abgestellt war. Er wurde später in einem tatortnahen Gewässer entdeckt und geborgen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/92600-0, in Verbindung zu setzen.

