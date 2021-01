Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrzeugdach zerkratzt

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Erneut wurde in der Gartenstraße ein Pkw durch Kratzer beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter hat in der Zeit von Samstag, 23.01.2021 bis Dienstag, 26.01.2021, das Dach eines schwarzen Pkw Audi, der in der Straße abgestellt war, zerkratzt. der Schaden beträgt ca. 500,- Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Einbeck in Verbindung.

