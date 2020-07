POL-ESW: Pressebericht vom 29.07.20

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Um 19:59 Uhr ereignete sich gestern Abend ein Unfall mit drei Beteiligten in der Eschweger "Neustadt". Zur Unfallzeit beabsichtigte ein 55-Jähriger aus Eschwege mit seinem geparkten Pkw vom Parkstreifen in die Straße "Neustadt" einzufahren. Dabei übersah er den herannahenden Pkw, der von einem 23-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde. Dieser wich dem ausparkenden Pkw aus, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw kam, der von einem 43-jährigen Eschweger gefahren wurde. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 43-Jährige wurde leicht verletzt; der Sachschaden wird mit ca. 8000 EUR angegeben. Nach Angaben des 55-Jährigen wäre der 23-Jährige zu schnell gefahren, da die Straße frei war, als er ausparken wollte. Beim Losfahren befand sich plötzlich der Pkw des 23-Jährigen auf gleicher Höhe, worauf der 55-Jährige unverzüglich abstoppte.

Eine Unfallflucht wird aus der Straße "Beim Tannenbaum" in Reichensachsen gemeldet. Um 17:22 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein Lkw die K 7 von Langenhain kommend in Richtung Reichensachsen. Beim Abbiegen in die Straße "Beim Tannenbaum" geriet der Anhänger des Lkws zu weit nach rechts und drückte dabei eine Straßenlaterne komplett um. Der Fahrer des Lkws setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden von ca. 2500 EUR zu kümmern. Zeugen beobachteten den Unfall und notierten sich das Kennzeichen.

Um 12:35 Uhr befuhr gestern Mittag ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Wanfried die L 3244 von Aue kommend in Richtung Völkershausen. Dabei übersah der Fahrer einen auf der Fahrbahn liegenden Leitpfosten und überfuhr diesen. Dadurch wurden Vorder- und Hinterrad der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Sachschaden: ca. 400 EUR.

Um 11:00 Uhr kehrte gestern Vormittag ein 84-Jähriger aus Eschwege zu einem Pkw zurück, der in der Schwebdaer Straße in Grebendorf am Fahrbahnrand geparkt war. Dabei musste er feststellen, dass ein davor geparkter Pkw gegen sein Fahrzeug gerollt war, wodurch Sachschaden an der Stoßstange entstand.

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 22:25 Uhr, ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldkappel, der auf der K 49 zwischen Völkershausen und Weißenborn unterwegs war. Das Reh erlag den Verletzungen; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Polizei Sontra

Verkehrsunfälle

Am 27.07.20, um 22:35 Uhr, befuhr ein 39-Jähriger aus Herleshausen mit seinem Pkw die B 452 von Reichensachsen in Richtung "Hoheneicher Rondell", als ein Greifvogel über die Bundesstraße und seitlich gegen die Fahrertür flog. Dadurch entstand ein Schaden von 750 EUR. Der Vogel wurde nicht aufgefunden.

Um 12:25 Uhr befuhr gestern Mittag ein 85-jähriger Pkw-Fahrer aus Nentershausen die Fuldaer Straße in Sontra. Beim Vorbeifahren an einem ordnungsgemäß geparkten Pkw Audi A 4 streifte er das Fahrzeug, wodurch an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von ca. 6000 EUR entstand.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfall

Um 16:30 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Kaufungen die B7 von Hessisch Lichtenau in Richtung Fürstenhagen. Etwa auf Höhe der Orthopädischen Klinik verlor er die Kontrolle über das Auto und kam nach rechts von der Bundesstraße ab. Dabei streifte das Fahrzeug einen Baum. Sachschaden: ca. 3000 EUR.

