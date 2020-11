Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Hund mit Messer verletzt, Zeugen gesucht

Bad DürkheimBad Dürkheim (ots)

Am 17.11.2020 zwischen 16:00 und 16:15 Uhr hatte die Geschädigte ihren Hund kurzzeitig vor der Edeka-Filiale am Obstmarkt in Bad Dürkheim angeleint. Bei ihrer Rückkehr musste diese feststellen, dass der Hund stark am Hals blutete, woraufhin direkt ein Tierarzt aufgesucht wurde. Im Rahmen der Untersuchung konnte festgestellt werden, dass das Tier mittels eines Messerstiches offenbar vorsätzlich verletzt worden war. Derzeit bestehen keine Hinweise auf den Täter - es wurde ein Strafverfahren u.a. wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen Unbekannt eingeleitet. Zeugenhinweise werden erbeten an Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322-9630 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

