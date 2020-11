Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Rohbau eines Mehrfamilienhauses

Bad DürkheimBad Dürkheim (ots)

Derzeit Unbekannte versuchten im Zeitraum vom 16.11.2020, ca. 15:30 Uhr bis zum 17.11.2020, ca. 08:00 Uhr in den Rohbau eines Mehrfamilienhauses in der Mannheimer Straße einzubrechen. Hierbei scheiterten der/die Täter jedoch an einer stabilen Stahltür, die den Hebelversuchen der/des Täters standhielt. Es entstand somit lediglich geringer Sachschaden. Zeugenhinweise werden erbeten an Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322-9630 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

