POL-PDNW: Geschwindigkeitsmessungen vor Schulen und Kindertagesstätte

Am Dienstagmorgen, den 17.11.2020, in der Zweit zwischen 07:30 bis 08:00 Uhr, wurden Geschwindigkeitsmessungen vor der Kindertagesstätte und den ansässigen Schulen in der Landwehrstraße in Neustadt durchgeführt. Insgesamt konnten zwei Fahrzeugführer gemessen werden, die zu schnell unterwegs waren und als Folge mit einem Verwarnungsgeld belegt wurden. Weiter wurde ein Pkw kontrolliert, in dem ein Kleinkind nicht ausreichend gesichert war. Die Ordnungswidrigkeit wurde mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro geahndet.

