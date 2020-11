POL-PDNW: Auffahrunfall - drei Fahrzeuge beteiligt - eine Fahrzeugführerin verletzt sich leicht

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Auffahrunfall - drei Fahrzeuge beteiligt - eine Fahrzeugführerin verletzt sich leicht

Neustadt/Weinstraße

Am Dienstagvormittag, den 17.11.2020, gegen 11:30 Uhr, befuhr ein Lkw die Talstraße in Neustadt und wollte in den dortigen Baustellenbereich einfahren. Der 59jährige Lkw-Fahrer verringerte hierfür seine Geschwindigkeit und setzte den Warnblinker. Die zwei sich hinter dem Lkw befindlichen Pkw bremsten ihre Geschwindigkeit bis zum Stillstand ab. Die sich dahinter befindliche 84jährige Pkw-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr ihrem Vordermann nahezu ungebremst auf, woraufhin diese wiederum auf deren Vordermann aufgeschoben wurde. Die Seniorin blieb durch den Zusammenstoß unverletzt. Die Fahrzeugführerin des vorausfahrenden Pkw klagte hingegen über Schmerzen im Nackenbereich. Eine medizinische Behandlung war laut ersten Einschätzungen jedoch nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden wird durch die Polizei auf 9000 Euro geschätzt. Der Pkw der Geschädigten war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 84Jährige muss sich jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

