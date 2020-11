POL-PDPS: Raubüberfall auf zwei Männer

Polizeidirektion Pirmasens

Raubüberfall auf zwei Männer

Pirmasens

Am Sonntag, um 17:30 Uhr, wurden zwei gerade mit dem Bus in Pirmasens angekommene Männer im Alter von 29 und 34 Jahren zu Fuß vom Bahnhof kommend auf dem Weg in die Stadtmitte auf einer Grünfläche in der Turnstraße ausgeraubt. Die beiden Täter sollen dunkelhäutig, einer circa 1,80m, der zweite 1,65m groß, und nordafrikanischen oder afrikanischen Phänotyps gewesen sein. Sie trugen einen Mund-/Nasenschutz oder einen Schlauchschal. Die beiden Opfer gaben an, gegen eine Wand gedrückt und mit einem Messer bedroht worden zu sein. Dann wurden sie gezielt nach ihren Geldbeuteln durchsucht. Geraubt wurden beide Reisepässe und insgesamt 600 Euro. Die Opfer mussten sich auf den Boden legen und die Täter flüchteten "bergauf", wohl in Richtung Zweibrücker Straße. Die Verständigung erfolgte mittels Gesten, so dass keine Aussage über die Sprache getroffen werden konnte. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Raub Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

