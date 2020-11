POL-PDPS: Ladendiebstahl

Polizeidirektion Pirmasens

Am Samstag, den 31.10.2020, gegen 17:15 Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße in Pirmasens ein Ladendiebstahl. Hierbei lenkte eine männliche Person die Verkäuferin ab, während seine weibliche Begleitung Parfüm im Gesamtwert von 657 Euro in einer dafür präparierten Tasche verstaute. Als die beiden Personen durch eine verdachtsschöpfende Mitarbeiterin auf das Parfüm angesprochen werden, flüchteten diese fußläufig aus dem Laden in die Innenstadt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. |pips

