Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsserie in Kleingartenanlage

Stadt PirmasensStadt Pirmasens (ots)

Im Zeitraum vom 30.10.2020, 19:00 Uhr, bis zum 31.10.2020, 12:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Kleingartenanlage "Am Naturheil" ein. Hier öffneten sie acht Gartenhäuser und entwendeten diverse Gegenstände. Gesamtschadenshöhe: ca. 750 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. |pips

