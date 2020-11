Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Weiterer Einbruchsdiebstahl

ZweibrückenZweibrücken (ots)

Zwischen 00.00 Uhr des 30.10.2020 und ca. 14.00 Uhr des 31.10.2020 wurde versucht durch bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße in Zweibrücken einzubrechen. Es blieb in vorliegendem Falle jedoch lediglich beim Versuch, da es den Tätern nicht gelang, mittels eines Werkzeuges ein Fenster neben dem Eingangsbereich aufzuhebeln bzw. aufzubrechen. Sie gelangten somit nicht in das Anwesen und es entstand lediglich ein geringer Sachschaden am genannten Fenster.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de / Tel.: 06332/9760) sucht Zeugen der Tat. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell