Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsdiebstahl

ZweibrückenZweibrücken (ots)

Im Zeitraum von 20.15 Uhr des 30.10.2020 bis 03.00 Uhr des 31.10.2020 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem ehemaligen Gewächshaus in der Christian-Ott-Straße in Zweibrücken. Hierfür wurde eine Glasscheibe beschädigt, um in das verschlossene Gebäude zu gelangen. Durch den oder die Täter konnte(n) folglich eine Kettensäge im Wert von wenigen hundert Euro erlangt werden.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de / Tel.: 06332/9760) sucht Zeugen der Tat. | pizw

