Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Während der Ferien Spinde aufgebrochen

Kaiserslautern (ots)

Die Herbstferien haben unbekannte Täter ausgenutzt und sind in ein Schulgebäude "Am Turnerheim" eingedrungen. Am Montag wurde festgestellt, dass die Eindringlinge mehrere Spinde im Umkleidebereich aufgebrochen haben. Ersten Überprüfungen zufolge wurden Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen.

Gleichzeitig wurden bei den Überprüfungen zwei Gläser mit einer weißen, pulverigen Substanz entdeckt. Dabei dürfte es sich um Amphetamin handeln. Die Gläser samt Inhalt wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Zeugen, denen während der Ferien verdächtige Personen rund um das Schulgebäude aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

