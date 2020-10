Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erste Fahrt mit E-Scooter endet mit Unfall

Kaiserslautern (ots)

Seine erste Fahrt mit einem E-Scooter endete für einen Jugendlichen am Sonntagnachmittag mit einem Unfall - und einer zusätzlichen Anzeige, weil er die Polizei belogen hat.

Der 16-Jährige wollte kurz vor 17 Uhr mit einem Elektroroller vom Barbarossaring in Richtung Altenwoogstraße fahren, in der Franz-Xaver-Baumann-Straße prallte er jedoch gegen ein ordnungsgemäß geparktes Auto. Dabei entstand Sachschaden am Roller sowie am Pkw.

Der Jugendliche gab an, dass er zum ersten Mal auf einem E-Scooter stand und mit der Handhabung noch nicht so vertraut gewesen sei. Weil der Verdacht aufkam, dass der Junge unter Alkoholeinfluss steht, wurde er zum Atemtest gebeten - Ergebnis: 0,35 Promille.

Doch damit nicht genug: Weil der Jugendliche bei der Aufnahme des Unfalls den Polizeibeamten gegenüber wiederholt falsche Personalien angab - und auch trotz eines Hinweises auf die Folgen vehement auf seinen Angaben beharrte - handelte sich der 16-Jährige eine weitere Ordnungswidrigkeitsanzeige ein. |cri

