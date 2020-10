Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Kleingartenanlage

Kaiserslautern (ots)

Nachdem sie längere Zeit nicht in Kaiserslautern war, stellte eine Frau aus dem Landkreis Kusel am Sonntag fest, dass Einbrecher in der Zwischenzeit in ihre Kleingartenanlage in der Entersweilerstraße eingedrungen sind. Die Unbekannten hebelten am Gartenhaus eine Tür auf und stahlen aus dem Lagerraum den Stromwandler für die installierte Solarstromanlage. Das Gerät hat einen Wert von mehreren hundert Euro.

Täterhinweise gibt es bislang nicht. Die genaue Tatzeit ist unklar, sie liegt zwischen dem 24. September und dem 25. Oktober. Zeugen, die helfen können, diesen Zeitraum weiter einzugrenzen, oder Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, unter Telefon 0631 / 369 - 2150 Kontakt mit der Polizeiinspektion 1 aufzunehmen. |cri

