POL-PPWP: Laptop gestohlen

Indem sie mehrere Türen aufhebelten, haben sich Einbrecher in der Nacht zu Sonntag in der Brüderstraße Zugang zu einer sozialen Einrichtung verschafft. Am Sonntagmorgen wurde festgestellt, dass Unbekannte mehrere Türen beschädigt und ein Büro durchwühlt haben. Nach den bisherigen Überprüfungen nahmen die Täter ein Laptop mit und verließen das Gebäude durch ein Fenster. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Zeugen, die in der fraglichen Nacht eventuell eine Beobachtung gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0631 / 369 - 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Ebenfalls in der Nacht zu Sonntag versuchten Einbrecher, "Am Rangierbahnhof" einen Bürocontainer aufzuhebeln. Weil ihnen dies nicht gelang, zogen sie unverrichteter Dinge wieder ab. |cri

