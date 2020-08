Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Werkstatt/Lagerraum eingebrochen

53925 Kall (ots)

Mittwochmorgen (07.00 Uhr) bemerkte ein Angestellter bei Arbeitsantritt den Einbruch in eine Werkstatt an der Messerschmittstraße. Unbekannte hatten in der vergangenen Nacht eine Scheibe des Rolltores zerschlagen und waren so in den Innenraum gelangt. Hier entwendeten sie mehrere Arbeitsgeräte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell