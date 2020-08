Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Strohballen in Brand gesteckt

53879 Euskirchen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (02.29 Uhr) rückte die Feuerwehr zu einem Brand an der Von- Binsfeld- Straße aus. Hier standen acht Strohballen in Vollbrand. Der Brand an sich war durch angestellte der JVA entdeckt worden. Diese informierten die Feuerwehr. Ein helfender Landwirt entfernte einige Strohballen und unterbrach so die Brandkette. Nachdem das brennende Stroh auseinandergezogen worden war, löschte die Feuerwehr noch vorhandene Glutnester. Die Polizei ermittelt hinsichtlich der Brandursache.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell