Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Öffentlichkeitsfahndung nach Trickdiebinnen

Kaiserslautern (ots)

Mit einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei nach zwei Trickdiebinnen, die eine Seniorin aus dem Stadtgebiet hereingelegt haben. Den beiden unbekannten Frauen gelang es, sich unter einem Vorwand Zugang zur Wohnung ihres Opfers zu verschaffen. Während eine Täterin die 87-Jährige mit dem sogenannten "Zetteltrick" ablenkte, durchsuchte ihre Komplizin unbemerkt die anderen Räume und stahl ein Behältnis mit Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Tat ereignete sich am 22. September 2020, einem Dienstag, nachmittags gegen 14 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Kaiserslauterer Innenstadt. Jetzt liegen Phantombilder der beiden Trickdiebinnen vor. Diese sind auf der Fahndungsseite der Polizei Rheinland-Pfalz veröffentlicht: https://s.rlp.de/Ga4EL

Die Täterin, die als Erste die Wohnung der Seniorin betrat, um den Zettel bat und die Seniorin ablenkte, wird folgendermaßen beschrieben:

- etwa 1,65 bis 1,70 Meter Meter groß

- ungefähr 25 Jahre alt

- normale Figur, schlank

- auffallend rote Wangen

- dunkelblonde schulterlange Haare (zerzaust und ungepflegt)

- sprach Hochdeutsch mit leichtem - möglicherweise pfälzischem - Dialekt

- trug eine dunkle Hose

Die Täterin, die erst etwas später hinzu kam und vermutlich den Diebstahl ausführte, wird so beschrieben:

- auffallend klein (ca. 1,50 Meter)

- wirkte sehr jung

- schmale Figur

- trug eine runde, buntgefärbte Stoffmütze aus Tuchstoff

- hat kurze dunkle Haare

Die Ermittler hoffen, dass die beiden unbekannten Frauen vor oder nach der Tat weiteren Zeugen aufgefallen sind und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620. |cri

