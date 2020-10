Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Bike aus Hausflur geklaut

Kaiserslautern (ots)

Dass man seine Wertgegenstände gegen Diebe schützen sollte, hat ein Mann aus der Südwestpfalz am Sonntagabend sozusagen am eigenen Leib erfahren. Der 44-Jährige hatte einen Freund in Kaiserslautern besucht und sein E-Bike im Hausflur des Mehrfamilienhauses abgestellt - allerdings ohne es abzuschließen.

Wenig später stellte der Mann fest, dass das Rad nicht mehr da ist. Hinweise auf mögliche Täter konnte er nicht geben. Tatort war im Gersweilerweg, die Tatzeit etwa gegen 22.30 Uhr. Der Schaden: rund 1.000 Euro. Die Ermittlungen laufen. |cri

