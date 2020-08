Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt Frauen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Freitagabend (28.08.2020) an der Holzgartenstraße zwei 21 und 22 Jahre alte Frauen sexuell belästigt. Die zwei Frauen beobachteten den etwa zwei Meter entfernt stehenden Unbekannten gegen 18.30 Uhr, wie er sein Geschlechtsteil in der Hand hatte und die Frauen gezielt anschaute. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem Unbekannten, trafen ihn aber nicht mehr an. Er soll etwa 40 bis 45 Jahre alt und zirka 170 Zentimeter groß sein. Er soll ein asiatisches Aussehen und eine Glatze haben. Zur Tatzeit trug er ein helles Oberteil, eine dunkle Weste, eine schwarze Hose, eine schwarze Mütze und graue Adidas-Schuhe. Zudem führte er eine weiße Plastiktragetasche mit sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

