Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht und gestürzter Radfahrer

Aalen (ots)

Aalen: Traktor entfernt sich nach Verkehrsunfall

Am Dienstagmorgen gegen 11:00 Uhr stieß eine 46-jährige Opel-Fahrerin in der Gartenstraße beim Ausparken gegen den Anhänger eines Traktors. Der Traktorfahrer entfernte sich dann mit dem Anhänger von der Unfallstelle. Es ist bisher nicht bekannt ob durch den Zusammenstoß ein Sachschaden entstand. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich unter 07361 5240 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Heubach: Radfahrer stürzt

Ein Radfahrer ist am Dienstagmorgen gegen 10:30 Uhr in einem Bike-Park in der Fritz-Spießhofer-Straße alleinbeteiligt gestürzt. Dabei wurde der Biker schwer verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell