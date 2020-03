Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.03.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Dörzbach: Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Etwa 9000 Euro Sachschaden und eine leicht verletzte Person waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Mittwoch im Bereich Dörzbach. Aus Ailringen kommend wollte ein 26-jähriger Opel-Fahrer, gegen 6:30 Uhr, nach links auf die B19 in Richtung Hohebach abbiegen. Hierbei übersah er offensichtlich den von rechts kommenden Seat einer 27-Jährigen und es kam zum Zusmmenstoß der beiden Pkw. Hierbei wurde die 27-Jährige leicht verletzt. Der 26-Jährige blieb unverletzt.

Öhringen: Zeugen gesucht

Etwa 2000 Euro Schaden verursachte ein Unbekannter am Mittwoch in Öhringen an einem geparkten Fahrzeug. Der Unfall ereignete sich zwischen 19:55 Uhr und 21:15 Uhr auf einer der gekennzeichneten Parkflächen in der Weygangstraße auf Höhe von Gebäude Nr. 24. Hinweise auf den oder die Unfallverusacher werden erbeten an das Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941/9300.

Bretzfeld: Zeugen/Geschädigte gesucht

Mehrere verletzte Kinder sind laut Zeugenaussage das Ergebnis einer starken Bremsung eines Linienbusses am Mittwochmittag bei Bretzfeld. Der Bus der Linie 43 musste zwischen Unterheimbach und Adolzfurt, gegen 13 Uhr, aufgrund eines Greifvogels stark abbremsen. Hierbei kamen einige Kinder zu Fall, teilweise rutschten sie von den Sitzen. Manche Kinder sollen sogar blutende Wunden davongetragen haben. Geschädigte und Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben, werden gebeten, Hinweise dem Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941/9300 mitzuteilen.

