POL-PDNW: Mit gestohlenem Kennzeichen und ohne Führerschein unterwegs

Neustadt/WeinstraßeNeustadt/Weinstraße (ots)

Am späten Dienstagabend, den 17.11.2020, gegen 23:30 Uhr, wurde ein 17jähriger Pkw-Fahrer aus dem Raum Ludwigshafen in der Schloßstraße im Neustadter Ortsteil Hambach einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Auf Ansprache der eingesetzten Beamten gab der Jugendliche direkt an keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Bei einer Überprüfung der Kennzeichen konnte darüber hinaus festgestellt werden, dass diese zuvor entwendet wurden und nicht für den Pkw des 17Jährigen ausgegeben waren. Demnach bestand für das Fahrzeug zum Kontrollzeitpunkt kein Versicherungsschutz. Den Pkw habe der Jugendliche eigenen Angaben zufolge nach dem Kauf nicht zugelassen, sondern sich anderweitig Kennzeichen besorgt. Der junge Fahrzeugführer muss sich jetzt wegen Diebstahls, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz verantworten. Die Kennzeichen und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

