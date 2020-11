Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Langfinger am Werk

Bad DürkheimBad Dürkheim (ots)

Zu zwei Taschen- bzw. Trickdiebstählen kam es im Tagesverlauf des 17.11.2020 in Bad Dürkheim. Im ersten Fall wurde der Geschädigten, die sich zur Mittagszeit (ca. 11:45 - 12:00 Uhr) im TEDI-Markt in der Bruchstraße befand, die Geldbörse mit komplettem Inhalt aus der mitgeführten Handtasche entwendet. Die Geschädigte gab an, im Markt durch eine jüngere Dame in ein Gespräch verwickelt worden zu sein, wobei anzunehmen ist, dass in diesem Zusammenhang der Geldbeutel entwendet wurde. Die jüngere Frau wird wie folgt beschrieben: ca. 20-25 Jahre alt, dunkle kurze Haare, schlank, ca. 170cm groß.

Im zweiten Fall wurde einer 14-Jährigen, die sich zwischen 16:30 und 17:00 Uhr am Busbahnhof in Bad Dürkheim auf einer der dortigen Bänke aufhielt, das Smartphone der Marke Samsung aus der Tasche ihrer umgebundenen Jacke entwendet. Hier liegen derzeit keinerlei Hinweise auf den / die Täter vor. Wer sachdienliche Hinweise zu den Diebstählen machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322-9630 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell