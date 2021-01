Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Stark alkoholisiert Auto gefahren

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Der Polizei Einbeck wurde am Montag, 25.01.2021, gegen 14.10 Uhr gemeldet, dass ein Mann seinen Pkw in der Berliner Sttraße in der Dasseler Ortschaft Markoldendorf geparkt hat. Offensichtlich war der Fahrer angetrunken. Bei einer Überprüfung des Mannes (68) konnte von den eingesetzten Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein Alkotest ergab dann ein Ergebnis von 2,5 Promille. Dem nunmehr Beschuldigten wurden zwei Blutproben entnommen, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er noch Alkohol zu sich genommen hat, nachdem er sein Auto abgestellt hatte. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell