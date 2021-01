Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht auf dem Möncheplatz

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Eine 57 jährige Frau aus Delligsen hat am Montag, 25.01.2021, gegen 12.25 Uhr ihren schwarzen Pkw VW Polo auf dem Möncheplatz geparkt. Als sie ca. 20 Minuten später wieder zu ihrem Auto kam, stellte sie hinten rechts an der Stoßstange einen Schaden fest. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ist beim Ein- oder ausparken gegen den Wagen der Geschädigten gefahren und hat anschließend unerlaubt die Unfallstelle verlassen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1000,- Euro. Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Einbeck.

