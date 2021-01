Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei Northeim stellt weiterhin Verstöße gegen die Niedersächsische Corona-Verordnung fest

Northeim (ots)

Landkreis Northeim; 3. KW

LANDKREIS NORTHEIM (TH) Durch Beamte der Polizeiinspektion Northeim sowie Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei aus Göttingen sind auch in der vergangenen Woche Kontrollen hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften der Niedersächsischen Corona-Verordnung durchgeführt worden. Hierbei wurden erneut einige Verstöße festgestellt und Anzeigen gefertigt.

In Bad Gandersheim wurden am Mittwochabend nach einem Hinweis auf eine Ruhestörung insgesamt sechs Personen aus drei unterschiedlichen Haushalten in einer Wohnung festgestellt. Ebenfalls am Mittwochabend wurden in einem Einfamilienhaus in Moringen nach einem Hinweis aus der Nachbarschaft sechs Personen aus drei unterschiedlichen Haushalten angetroffen. In beiden Fällen wurde das Zusammentreffen durch die eingesetzten Beamten aufgelöst und gegen alle anwesenden Personen Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

In der Nacht von Freitag auf Samstag feierte eine 18-jährige Frau aus einem Uslarer Ortsteil ihren Geburtstag mit drei Personen aus drei unterschiedlichen Haushalten. Da es sich hierbei um einen Verstoß gegen die Niedersächsische Corona-Verordnung handelte, wurde durch die Polizeibeamten die Geburtstagsfeier beendet und im Anschluss mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Da trotz der geltenden verschärften Kontaktbeschränkungen weiterhin eine Vielzahl von Verstößen gegen die Niedersächsische Corona-Verordnung festgestellt werden konnten, appelliert die Northeimer Polizei an die Bevölkerung des Landkreises Northeim, die Regelungen einzuhalten. Zudem weist die Polizei Northeim auf die ab dem 25.01.2021 geltenden Änderungen zum Tragen der Maskenpflicht hin, wonach in Verkehrsmitteln des ÖPNV sowie in Geschäften medizinische Masken (sog. OP-Masken, FFP2-Masken oder vergleichbar) zu tragen sind. Auch die Einhaltung dieser verschärften Maskenpflicht wird zukünftig durch die Polizei überprüft.

"Wir haben in dieser fordernden Zeit in unserem Landkreis mit allen Verantwortlichen sowie mit den Bürgerinnen und Bürgern in einem engen Schulterschluss dafür gesorgt, dass sich die Auswirkungen der Pandemie bislang in Grenzen hielten. Gemeinsam sollten wir den erfolgreichen Weg fortsetzen. Das schützt die Gesundheit Aller", sagte Michael Weiner, Leiter der Polizeiinspektion Northeim.

