Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Brand eines Einfamilienhauses im Brendelweg

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst. Am 27.10.2020, gegen 12:50 Uhr, kam es im Brendelweg in Delmenhorst aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brand eines Einfamilienhauses. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen im Objekt aufhielten, wurde das Gebäude durch Einsatzkräfte der Feuerwehr geöffnet unter Atemschutz betreten. Hauptsächlich brandbetroffen war das Obergeschoss. Zu diesem Zeitpunkt wurde kein offenes Feuer mehr vorgefunden. Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen bereits, aufgrund von Sauerstoffmangel, selbständig erloschen. Zum Zeitpunkt des Brandes hielten sich keine Person im Objekt auf. Somit wurde glücklicherweise auch niemand verletzt. Während der Löscharbeiten wurden durch die Polizei Verkehrsmaßnahmen durchgeführt. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern aktuell an.

