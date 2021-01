Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 23.01.2021; 17:45 Uhr

Am frühen Samstagabend, den 23.01.2021, befuhr ein 52jähriger Einbecker mit seinem Pkw die Beverstraße in Rtg. Altendorfer Tor. An dortiger Kreuzung bog er bei ausgeschalteter Lichtzeichenanlage nach links, stadtauswärts in Rtg. Northeim ab. Hierbei missachtete er als Wartepflichtiger die Vorfahrt einer 35jährigen Frau, die mit ihrem Fahrrad die Straße Altendorfer Tor stadteinwärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, bei dem die ebenfalls aus Einbeck stammende Frau am Schienbein verletzt wurde und ärztlich versorgt werden musste. Am Pkw des Mannes entstand ein Schaden von ca. 1300,- Euro.

