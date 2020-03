Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Schwerer Diebstahl von Bedienungscomputer eines Pedelecs (23.03.2020 - 24.03.2020)

Konstanz (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum Diebstahl eines Bedienungscomputers von einem Pedelec, der im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagnachmittag in der Tiefgarage eines sich an der Einmündung des Bettelgässchens in die Straße "Am Briel" im Stadtteil Petershausen-West befindlichen Mehrfamiliengebäudes begangen wurde.

Zum Diebstahl montierten unbekannte Täter das Gerät im Wert von etwa 180 Euro von einem in der Tiefgarage abgestellten Pedelec.

Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige oder ein möglicherweise von solchen benutztes Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell