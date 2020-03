Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen) Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer (24.03.2020)

Eigeltingen (ots)

Schwere Verletzungen erlitt der 55-jährige Lenker eines Motorrades, der am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr die Friedhofstraße (Landesstraße 440) aus Richtung Heudorf im Hegau in Fahrtrichtung Ortsmitte befuhr und im Bereich der Einmündung der Straße "Untere Blatt" in die Friedhofstraße auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs geriet, einem entgegenkommenden Pkw auswich, hierbei die Kontrolle über das Kraftrad verlor und stürzte.

Nach bisherigen Erkenntnissen hob der Motorradfahrer auf der Gefällstrecke das Visier seines Motorradhelmes an, aufgrund der kalten Temperaturen beschlug seine Brille und führte zu der sich anschließenden Verkehrssituation, die zum Sturz des 55-Jährigen führte.

Der am Unfallort im Einsatz befindliche Notarzt veranlasste die Einlieferung des 55-Jährigen mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklink, wo er stationär aufgenommen wurde.

Der Unfallschaden an dem Motorrad beträgt etwa 1.000 Euro. Das Motorrad wurde durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle abtransportiert.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell