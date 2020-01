POL-AA: Leutenbach: Schwerer Unfall auf B 14

Polizeipräsidium Aalen

Nach vorliegenden Informationen befuhr ein 59-jährige Fahrer eines Dacia Logan am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr die B 14 in Richtung Stuttgart. Auf Höhe der Anschlussstelle Nellmersbach wollte er zum Überholen vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Hierbei touchierte er einen links neben ihm fahrenden Pkw Ford S-Max. Der 59-jährige Autofahrer verlor daraufhin die Kontrolle, kam zunächst nach links dann im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Schleudervorgang überschlug sich das Auto mehrfach und kam auf der Straße zum Liegen. Der 59-Jährige zog sich beim Unfall lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht.

Der Fahrer des Pkw Fordblieb unverletzt. An dem überschlagenen Auto entstand Totalschaden, am Pkw Ford Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Zur Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn in Richtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Nellmersbach und Winnenden gesperrt. Diese Sperrung wird voraussichtlich noch bis ca. 12.45 Uhr andauern.

