Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bei Polizeikontrolle Widerstand geleistet

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 23.01.2021; 09:40 Uhr

Am Samstagvormittag, den 23.01.2021, kontrollierte eine Polizeistreife einen 28jährigen Fahrzeugführer mit seinem Pkw auf der L 580 in Höhe Klapperturm. Der Fahrer war den Beamten zuvor aufgefallen, da dieser während der Fahrt mit einer stark beschlagenen Windschutzscheibe unterwegs war und nur durch ein kleines Guckloch hindurchschaute. Weiterhin auffällig war zudem dessen Fahrweise, da er trotz eingeschränkter Sicht, mit wesentlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Während der Kontrolle zeigte sich der aus Markoldendorf stammende Mann gereizt und provokativ gegenüber den einschreitenden Beamten. Diese stellten bei dem jungen Mann im weiteren Verlauf starke körperliche Auffälligkeiten fest, die auf einen möglichen Drogenkonsum hindeuten. Im Anschluss wurde gegen den Kontrollierten eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verdachts der Teilnahme am Straßenverkehr unter Betäubungsmitteleinfluss eingeleitet, ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit seinem Pkw untersagt. Da der junge Mann während dieser polizeilichen Maßnahmen den Polizeibeamten gegenüber Widerstand leistete, wurde zusätzlich gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

