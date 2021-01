Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Wohnungseinbrüche in Niestetal: Hinweise auf verdächtige Personen erbeten

KasselKassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel):

Zwei Wohnungseinbrüche, die sich an Silvester und dem Neujahrstag nicht weit entfernt voneinander in Niestetal ereigneten, beschäftigen derzeit die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. In beiden Fällen hatten die Täter ein Fenster mit unbekanntem Werkzeug aufgebrochen und sich so Zutritt verschafft. Ein Zusammenhang beider Einbrüche ist nicht unwahrscheinlich. Aus diesem Grund erhoffen sich die Ermittler nun durch die Veröffentlichung, Hinweise von Zeugen auf verdächtige Personen zu bekommen, die möglicherweise an einem der beiden Tatorte beobachtet wurden.

Der erste der beiden Einbrüche ereignete sich zwischen Donnerstagnachmittag, 16:50 Uhr, und Freitagmorgen, 11:30 Uhr, in der Straße "Am Dornbusch", Ecke "Ellenbachstraße". Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, waren die Täter über ein Erdgeschossfenster auf der Gebäuderückseite eingebrochen. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertsachen und erbeuteten zwei hochwertige Mountainbikes. Vermutlich über die Terrassentür flüchteten sie letztlich nach draußen, wo sich die Spur der Einbrecher verliert.

Bei dem Einbruch in der Straße "Schöne Aussicht", nahe "Am Dachsacker", hebelten die Täter ein mehr als drei Meter hohes Fenster auf der Gebäuderückseite auf, nachdem sie zuvor eine dort abgestellte Europalette als Steighilfe genutzt hatten. Auf ihrem Beutezug durchsuchten die Unbekannten im weiteren Verlauf sämtliche Räume des Hauses und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Bislang ist noch ungeklärt, ob die Einbrecher etwas erbeutet haben. Die Tat ereignete sich nach derzeitigem Kenntnisstand am Freitag in der Zeit zwischen 1:30 Uhr und 12:00 Uhr.

Zeugen, die an den beiden Tatorten verdächtige Personen beobachtet haben und den Kriminalbeamten des K 21/22 Hinweise auf die Einbrecher geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

