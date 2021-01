Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Firmeneinbruch scheitert wegen Alarmanlage: Zeuge verfolgt Täter und ermöglicht Festnahme

KasselKassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Dank eines aufmerksamen Zeugen gelang einer Streife des Polizeireviers Nord am Freitagnachmittag in Vellmar eine schnelle Festnahme. Der Zeuge hatte nach dem gescheiterten Einbruch in eine Automatenfirma die Verfolgung des mutmaßlichen Täters aufgenommen, der wenige Minuten später auf seiner Flucht mit dem Fahrrad von den hinzugeeilten Polizeibeamten gefasst werden konnte. Der 44-jährige Tatverdächtige aus dem Landkreis Kassel, der bei der Polizei kein Unbekannter ist, muss sich nun wegen des versuchten Einbruchs verantworten.

Gescheitert war der Einbruch offensichtlich wegen des Alarms der Firma in der Holländischen Straße, der am Neujahrstag gegen 16:50 Uhr ausgelöst hatte. Der Zeuge, der deswegen auf die Tat aufmerksam wurde, alarmierte sofort die Polizei und nahm gleichzeitig die Verfolgung des mutmaßlichen Täters auf, der mit seinem Fahrrad in die Alte Hauptstraße und weiter in Richtung Nordstraße flüchtete. Gleichzeitig gab er der Polizei telefonisch den Standort des Flüchtenden durch, sodass nur wenige Minuten später die Handschellen für den 44-Jährigen klickten. Wie sich bei der Tatortaufnahme herausstellte, war an dem Firmengebäude die Glasscheibe eines Rolltors gewaltsam eingedrückt worden. Als dabei der Alarm ausgelöst wurde, ließ der Täter von seinem weiteren Vorgehen ab und ergriff ohne Beute die Flucht. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Die weiteren Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen führen nun die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo.

