Polizei Gütersloh

POL-GT: Scheunenbrand vernichtet hunderte Strohballen

Gütersloh (ots)

Verl (SL) - In der Nacht zu Donnerstag, 17.09.2020, wurde gegen 02.10 Uhr der Brand einer Scheune auf einem landwirtschaftlichen Anwesen am Lönsweg in Verl gemeldet. Vor Ort wurde durch die Einsatzkräfte der Vollbrand einer großen Scheune mit angrenzender Remise festgestellt, in welcher mehrere hundert Quaderballen Stroh gelagert worden sind. Durch ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf ein angrenzendes Stallgebäude verhindert werden. Die dort untergebrachten Pferde wurden durch die Eigentümer zuvor bereits in Sicherheit gebracht. Die Brandursache ist bislang unbekannt, die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 150.000 Euro.

