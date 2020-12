Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Trickdieb im Nettomarkt

MeinersenMeinersen (ots)

Meinersen, Hauptstraße 16.12.2020, 18.00 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Trickdieb, der am Mittwochabend im Netto-Markt in Meinersen mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutet hat.

Der männliche, bislang unbekannte Täter täuschte gegen 18 Uhr vor, an der Kasse des Discounters Geld wechseln zu wollen. Währenddessen gelang es ihm, unbeachtet in die Kasse zu greifen und mehr als 800 Euro zu entwenden. Beschrieben wird der Mann wie folgt: 20 bis 35 Jahre alt, schwarze Haare, südländisches Aussehen, dunkel gekleidet, sprach gebrochen deutsch, kommunizierte überwiegend in englischer Sprache.

Um sachdienliche Hinweise zum Trickdieb oder zu anderen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe bittet die Polizei in Meinersen, Telefon 05372/97850.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Reuter

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-130

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell