Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfall bei Parsau

ParsauParsau (ots)

Parsau, B 244 15.12.2020, 21.05 Uhr

Leicht verletzt wurde ein Autofahrer am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 244, kurz hinter dem Ortsausgang von Parsau.

Gegen 21.05 Uhr überholte ein 48-jähriger Dedelstorfer mit seinem VW Transporter den VW Golf einer 24-jährigen aus Parsau. Beide waren in Richtung Rühen unterwegs. Kurz nach dem Wiedereinscheren geriet der VW Bus außer Kontrolle und schleuderte nach rechts in den Seitenraum, wo er sich überschlug. Der 48-jährige wurde leicht verletzt und anschließend mit dem Rettungswagen ins Klinikum nach Wolfsburg gebracht. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Mann unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Am Auto des Dedelstorfers entstand Totalschaden im Wert von rund 15.000 Euro. Die 24-jährige kam mit dem Schrecken davon, auch ihr Pkw blieb unversehrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Reuter

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-130

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell