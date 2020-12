Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 201228-3-pdnms Zeugen nach Einbruch in Büdelsdorf gesucht

Büdelsdorf ( Rendsburg ) (ots)

Am 23.12.2020 zwischen 12.00 - 15.30 Uhr kam es zu einem Tageswohnungseinbruch im Bereich Rickert I / Kamp in Büdelsdorf. Unbekannte Täter hebelten eine Tür auf und drangen so in das Haus ein. Das Haus wurde nach stehlbaren Sachen durchsucht, entwendet wurde schließlich ein kleiner grauer Tresor ( 30X20X10 cm ) und ein schwarzer Aktenkoffer. Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich machen können? Wem sind ggf. ortsfremde Fahrzeuge aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-208450 oder an jede andere Polizeidienststelle.

