POL-NMS: 201227-1-pdnms Ruhige Weihnachtstage für die Einsatzkräfte der Polizeidirektion Neumünster

Es kam zu lediglich insgesamt 283 Einsätzen jeglicher Art in der Zeit vom 24.12.2020, 06.00 Uhr bis zum 27.12.2020, 06.00 Uhr für die Einsatzkräfte der Polizeidirektion Neumünster. Auch in den größeren Städten der Polizeidirektion Neumünster; Neumünster, Rendsburg und Eckernförde, kam es nicht zu herausragenden Einsatzlagen. Besonders erfreulich war dabei, dass kaum Verstöße gegen Kontaktbeschränkungen im privaten Raum gemeldet wurden. Und wenn, waren diese negativ, es mussten keine Anzeigen gefertigt werden. Man wünscht sich " Ruhige Weihnachtstage und ein besinnliches Fest " - und dies traf für die Dienste an den Weihnachtstagen für die Kolleginnen und Kollegen der Polizeidirektion Neumünster zu.

