Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Unbekannter zündet Sperrmüll an

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entzündete am Montag, in der Dobelstraße in Spielberg, ein Schrankteil, welches zu einer größeren Menge Sperrmüll gehörte. Gegen 00:15 wurde durch einen Zeugen der brennende Schrank gemeldet. Gleichzeitig versuchte er die bereits vorhandenen Flammen zu löschen. Durch das rasche Einschreiten der Freiwillige Feuerwehr Spielberg, die mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Da es sich um Sperrmüllgegenstände handelt, wird der hier entstandene Sachschaden im untern dreistelligen Bereich geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

