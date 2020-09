Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Windschutzscheibe eines fahrenden Pkw beschädigt

Daun (ots)

Eine 50-jährige Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land befuhr mit ihrem Pkw am 23.09.20, gegen 13:50 Uhr, in Daun, die Freiherr-vom-Stein-Straße, in Fahrtrichtung Rosenbergstraße, als plötzlich ein steinartiger Gegenstand die Windschutzscheibe beschädigte. Da kein anderes Fahrzeug in der Nähe war, muss der steinartige Gegenstand auf eine andere Art und Weise auf die Windschutzscheibe geschleudert worden sein. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Daun, unter der Tel.-Nr.: 06592-96260, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun

Frank Spiegel, POK

Mainzer Str. 19

54550 Daun

06592/96260

pidaun@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell