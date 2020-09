Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen endet mit Totalschaden

Beinhausen (VG Kelberg) (ots)

Ein 68-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Lada, aus dem Kreis Aachen, befuhr am Fr., 25.09.20, gegen 14:30 Uhr, die L46 von Beinhausen aus kommend in Fahrtrichtung Kelberg und wollte nach links in einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Beim Abbiegen übersah der 68-Jährige den mit seinem Pkw Audi entgegenkommenden 21-jährigen Fahrzeugführer, aus der Verbandsgemeinde Daun. Der 21-Jährige versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern, verlor dann die Kontrolle über sein Fahrzeug und blieb ca. 50 Meter weiter auf der Grünfläche stehen. Auch der 68-Jährige verlor durch den Zusammenstoß die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass sein Pkw mit der Fahrerseite auf der Fahrbahn zum Stehen kam. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Verletzt wurde keiner.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun

Frank Spiegel, POK

Mainzer Str. 19

54550 Daun

06592/96260

pidaun@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell