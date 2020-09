Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Bleialf

Bleialf (ots)

Am Freitag, den 25.09.2020, kam es gegen 17:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz gegenüber der Gaststätte "altes Backhaus" in Bleialf.

Beim Ausfahren aus einer Parklücke stößt ein PKW VW Tiguan mit dessen Beifahrerseite gegen den vorderen linken Kotflügel eines geparkten PKW VW Polo.

Nach Zeugenangaben soll der männliche Unfallverursacher nach der Kollision zunächst ausgestiegen sein und habe danach - ohne die Schadensregulierung zu veranlassen - die Unfallstelle verlassen.

Die Polizei Prüm fragt in diesem Zusammenhang. Wem ist ein grauer VW Tiguan mit niederländischem Kennzeichen in Bleialf oder der Umgebung aufgefallen? Möglicherweise handelt es sich um Feriengäste in dieser Region.

Zeugenhinweise werden an die Polizei Prüm 06551-9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon 06551/9420

Telefax 06551/94250

pipruem.dgl@polizei.rlp.de



