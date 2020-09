Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht in Zell

Zell (Mosel) (ots)

Am 14.09.2020 befuhr in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer die Straße Brandenburg in Zell in Rtg. Briedel. Hierbei streifte dieser einen ordnungsgemäß geparkten Toyota, wobei der linke Seitenspiegel beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Hinweise werden an die Polizei in Zell unter 06542/98670 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Zell



Telefon: 06542-98670

pizell@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell