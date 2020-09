Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Wittlich (ots)

Am 24.09.2020 befuhr gegen 18:54 Uhr ein motorisiertes Dreirad in Wittlich die Trierer Landstraße und hatte sich bereits links eingeordnet um in die St. Bernhardstraße abzubiegen. Hier fuhr allerdings noch ein blauer kleiner Pkw mit dem Teilkennzeichen WIL-AK... an dem Dreirad vorbei und streifte dieses. Der Fahrer des blauen Fahrzeugs entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, bzw. Angaben zu dem flüchtenden Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wittlich, Tel.: 06571/926-0 in Verbindung zu setzen.

