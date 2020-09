Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 24.09.2020

Daun (ots)

Ereignis: Diebe entwenden Kabelrolle

Ort: B 421, Birgel- Hillesheim

Zeit: 22.09.2020, 17.00 Uhr bis 23.09.2020, 07.00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten im Tatzeitraum eine 350 Kilogramm schwere Trommel mit 1000 Meter Kupferkernkabel von einer Baustelle an der B 421 zwischen Birgel und Hillesheim. Die schwere Kabelrolle wurde samt der Palette, auf der sie deponiert war, weggenommen. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260

Ereignis: Radfahrer wird von LKW erfasst

Ort: Gerolstein, Kasselburger Weg

Zeit: 23.09.2020, 18.10 Uhr

Eine 32 Jahre alte LKW- Fahrerin aus der VG Daun war mit ihrem Fahrzeug von der Sarresdorfer Straße kommend in Richtung Hochbrücke unterwegs. In Höhe der Volksbank kam ihr ein 24-jähriger Radfahrer entgegen. Bei einem folgenden Abbiegevorgang wurde er vom LKW erfasst und stürzte zu Boden. Ein Krankenwagen verbrachte den verletzten Mann anschließend ins Krankenhaus. Am Fahrrad entstand geringer Sachsachaden. Der LKW blieb unbeschädigt.

